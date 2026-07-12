தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/﻿ அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்

﻿ அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்

﻿ அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்

ADDED : ஜூலை 12, 2026 01:16 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 12, 2026 01:16 AM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் கலெக்டர் அலுவலகம் முன் அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் கருப்பு பேட்ஜ் அணிந்து கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர். மாநில செயலாளர் மல்லிகா தலைமை வகித்தார். அவர் கூறியதாவது:

அங்கன்வாடி ஊழியர்கள், உதவியாளர்களை அரசு ஊழியர்களாக ஆக்க வேண்டும். உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பின் படி பணிக்கொடையாக அங்கன்வாடி ஊழியர்களுக்கு ரூ.10 லட்சம், உதவியாளர்களுக்கு ரூ. 5 லட்சம் வழங்க வேண்டும்.

காலி பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும். பதவி உயர்வு வழங்க வேண்டும் என்றார். மாவட்ட செயலாளர் உமாராணி, அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் பங்கேற்றனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us