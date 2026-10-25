/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/விழிப்புணர்வு ஊர்வலம்
ADDED : அக் 25, 2026 02:28 PM
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தொண்டி: தொண்டியில் உலக போலியோ தினத்தை முன்னிட்டு மக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் ஊர்வலம் நடந்தது.
போலியோ நோயை முற்றிலும் ஒழிப்பதன் அவசியத்தை வலியுறுத்தி நடத்தப்பட்ட இந்த விழிப்புணர்வு ஊர்வலத்திற்கு வட்டார மருத்துவ அலுவலர் வைதேகி, தனியார் மருத்துவமனை டாக்டர் சேகர், மருத்துவ பணியாளர்கள், சுகாதாரத்துறையினர் மற்றும் மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர். புதிய பஸ்ஸ்டாண்டில் இருந்து பழைய பஸ்ஸ்டாண்ட் வரை ஊர்வலம் நடந்தது.