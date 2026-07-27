கோயில்களில் கட்டண தரிசனத்தை ரத்து செய்யுங்க: ஹிந்து முன்னணி ஆர்ப்பாட்டம்
கோயில்களில் கட்டண தரிசனத்தை ரத்து செய்யுங்க: ஹிந்து முன்னணி ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஜூலை 27, 2026 12:07 AM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் அரண்மனை பகுதியில் ஹிந்து முன்னணி சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. மாவட்ட தலைவர் ராமமூர்த்தி தலைமை வகித்து கூறியதாவது:
தமிழக கோயில்களில் கட்டண தரிசனம் வசூல் செய்வதற்கான எந்த சட்டப்பிரிவும் இல்லை. 1987ல் தி.மு.க., ஆட்சிக்கு வந்த பின் தான் இந்த முறை அமலுக்கு வந்தது. கோயில் சொத்துக்கள் மூலம் ஆண்டுக்கு ரூ.1000 கோடி வருவாய் வருகிறது. இவ்வாறு வருவாய் வந்தும் கட்டண தரிசனம் என்ற பெயரில் பணம் வசூலிப்பது கண்டனத்திற்குரியது. அதை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்றார்.
மாவட்ட செயலாளர் காளீஸ், மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினர் ஆர்.பாலமுருகன், நகர் பொதுச் செயலாளர் பாலமுருகன் பங்கேற்றனர்.
பரமக்குடி: காந்தி சிலை முன்பு ஹிந்து முன்னணியினர் கோயில்களில் கட்டண தரிசனத்தை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
மாவட்ட பொதுச்செயலாளர் வீரபாண்டியன் தலைமை வகித்தார். நகர் தலைவர் குமரன், நகர் செயலாளர் விஜயகுமார் முன்னிலை வகித்தனர். நகர் பொருளாளர் சிவகுமார், ஹிந்து அமைப்பினர் பங்கேற்றனர்.