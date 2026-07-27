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﻿ பரமக்குடியில் தாசில்தாரை கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டம்

﻿ பரமக்குடியில் தாசில்தாரை கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டம்

ADDED : ஜூலை 27, 2026 12:06 AM

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ADDED : ஜூலை 27, 2026 12:06 AM

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பரமக்குடி: -: பரமக்குடி ஐந்து முனை ரோடு பகுதியில் தாசில்தார் ராமமூர்த்தியை கண்டித்து அனைத்து கிராம மக்கள், பல்வேறு கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

பரமக்குடி அருகே அரியக்குடி கிராமத்தில் கருவேல மரம் வெட்டியது தொடர்பாக, தாசில்தாரை தாக்கிய 6 பேர் மீது வழக்கு பதிவு செய்து, இருவர் கைது செய்தனர். இதனை கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.

வி.சி.க., மாவட்ட துணை செயலாளர் ராம பிரபாகரன், பா.ம.க. மாவட்ட செயலாளர் தவஅஜித், தேவேந்திரர் பண்பாட்டுக் கழகம், தமிழர் தேசிய முன்னணி கழகம் நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.

மக்கள் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கோஷங்களை எழுப்பினர்.

ஆர்.டி.ஓ., அலுவலகம் நோக்கி சென்றவர்களை, பரமக்குடி டி.எஸ்.பி., ஜாபர்சித்திக் தலைமையிலான போலீசார் பஸ்களில் ஏற்றி தனியார் திருமண மண்டபம் அழைத்துச் சென்றனர்.

அங்கு ஆர்.டி.ஓ., சரவணபெருமாள் தலைமையில் சமரச பேச்சு வார்த்தை நடந்தது. அப்போது தாசில்தார் ராமமூர்த்தியை பணி மாற்றம் செய்வதுடன் வழக்கு பதிய வேண்டும்.

அரியகுடி மக்கள் மீது போடப்பட்ட வழக்கை ரத்து செய்ய வேண்டும் என மக்கள் வலியுறுத்தினர்.

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