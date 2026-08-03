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வீடுகள் தோறும் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பணி துவங்கியது
வீடுகள் தோறும் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பணி துவங்கியது
ADDED : ஆக 02, 2026 11:42 PM
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ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் நகராட்சி பகுதியில் வீடுகள் தோறும் நேரடியாக சென்று மக்கள் தொகை கணக்கெடுக்கும் பணி நேற்றுமுன்தினம் துவங்கியது.
இந்திய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு 2027க்கான பணி ஜூலை 17 முதல் 31 வரை சுய கணக்கெடுப்பு முறையில் நடந்தது.
அடுத்த கட்டமாக கணக்கெடுப்பாளர்கள் மூலம் வீடுகள் தோறும் நேரடியாக சென்று கணக்கெடுக்கும் பணி ஆக.,1 முதல் 30 வரை நடக்கிறது.
ராமநாதபுரம் நகராட்சி பகுதியில் உள்ள வீடுகளில் நேற்று கணக்கெடுப்பாளர்கள் பணியை துவங்கினர்.
வார்டுகள் வாரியாக சென்று குடும்பத் தலைவர் பெயர், கதவு எண், வீட்டின் நிலை குறித்த 33 கேள்விகளை கேட்டனர். அதற்கு குடும்பத் தலைவர் அளித்த பதிலை பதிவு செய்துக் கொண்டனர்.