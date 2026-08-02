/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ திருவிளக்கு பூஜை
ADDED : ஆக 02, 2026 01:19 AM
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ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் லட்சுமிபுரம் மேல் கரையில் அமைந்துள்ள உதிரகாளி ருத்ரமாதேவி ஆலயத்தில் திருவிளக்கு பூஜை நடந்தது.
மகாசக்தி உதிர காளி ருத்ரமாதேவி ஆலயத்தின் 11-ம் ஆண்டு பிரம்மோற்சவ விழா ஜூலை 29ல் துவங்கியது.
நேற்று முன்தினம் ஆலயத்தில் நடந்த திருவிளக்கு பூஜையில் ஏராளமான பெண்கள் கலந்துகொண்டு விளக்கு ஏற்றி அம்மனை வழி பட்டனர்.
தொடர்ந்து நேற்று சங்காபிஷேகம் நடந்தது. இன்று வளையல் சூடுதல் மற்றும் அம்பாள் ஊஞ்சலாடுதல் நடக்க வுள்ளது.
நாளை ஆடி 18ம் பெருக்கை முன்னிட்டு சிறப்பு அபிஷேகம், பால்குடம், தீச்சட்டி எடுக்கும் நிகழ்வு நடக்கிறது.