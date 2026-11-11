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நுாலகம் அருகே தேங்கும் கழிவுநீர் துர்நாற்றத்தால் வாசகர்கள் பாதிப்பு
நுாலகம் அருகே தேங்கும் கழிவுநீர் துர்நாற்றத்தால் வாசகர்கள் பாதிப்பு
UPDATED : நவ 10, 2026 10:54 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:48 AM
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ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் அருகே டி–பிளாக் ரோட்டில் உள்ள மாவட்ட மைய நுாலகம், எம்.எல்.ஏ., அலுவலகம் அருகே கால்வாய் பராமரிப்பின்றி கழிவுநீர் தேங்கியுள்ளதால் கொசுக்கடி, துர்நாற்றத்தால் வாசகர்கள் சிரமப்படுகின்றனர்.
பட்டணம்காத்தான் ஊராட்சி டி–பிளாக் ரோட்டில் மாவட்ட மைய நுாலகம் மற்றும் ராமநாதபுரம் எம்.எல்.ஏ., அலுவலகங்கள் செயல்படுகின்றன. இதன் அருகே சாக்கடை கால்வாய் பராமரிப்பின்றி குப்பை குவிந்து கழிவுநீர் நிரந்தரமாக தேங்கியுள்ளது. இதனால் துர்நாற்றம், கொசுத்தொல்லையால் நுாலகத்தில் படிக்க வரும் வாசகர்கள் மிகவும் சிரமப்படுகின்றனர்.
எனவே கழிவுநீர் தேங்காத வகையில் குப்பையை அகற்றி சுத்தம் செய்ய பட்டணம்காத்தான் ஊராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மக்கள் வலியுறுத்தினர்.–––