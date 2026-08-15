/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ தேசியக்கொடி ஊர்வலம்
ADDED : ஆக 13, 2026 04:11 PM
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திருப்புல்லாணி: திருப்புல்லாணி ஒன்றிய பா.ஜ., சார்பில் 80வது சுதந்திர தின விழாவை முன்னிட்டு தேசிய கொடி ஏந்தி நான்கு ரத வீதியில் ஊர்வலமாக வந்தனர்.
பா.ஜ., மாவட்ட தலைவர் முரளிதரன் தலைமை வகித்தார். திருப்புல்லாணி ஒன்றிய அமைப்பாளர் முனியசாமி முன்னிலை வகித்தார். நிர்வாகிகள் முத்துச்சாமி, புல்லாணி, கீழக்கரை ரகு, முருகானந்தம், பூபதி, உத்தரவை கணேஷ், முனியசாமி, நேதாஜி, கலையரசி, மீனம்பாள், புவனேஸ் உட்பட ஏராளமானோர் பங்கேற்றனர். ‘வந்தே மாதரம்’ மற்றும் தேச பக்தி பாடல்களை பாடியவாறு வந்தனர். திருப்புல்லாணி போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர்.