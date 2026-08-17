/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ காய்த்து குலுங்கும் நாவல் மரங்கள்
ADDED : ஆக 13, 2026 12:40 AM
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திருப்புல்லாணி: திருப்புல்லாணி சுற்றுவட்டார பகுதியில் தினைக்குளம், குத்துக்கல் வலசை, வண்ணாங்குண்டு, களிமண்குண்டு, பெரியபட்டினம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வீடுகள், தோப்புகள் மற்றும் ரோட்டோரங்களில் அதிகளவு நாவல் மரங்கள் உள்ளன. தற்போது நாவல் பழங்கள் சீசன் துவங்கி உள்ளதால் பழங்கள் காய்த்து வருகிறது.
ஒரு சில இடங்களில் மண்ணில் பட்டு வீணாவதை தடுக்க விரிப்புகள் மற்றும் தென்னை ஓலைகளை பரப்பி வைத்துள்ளனர்.
இதனால் காற்றின் வேகத்தால் நாவல் பழங்கள் விரிப்பு களின் மீது விழுகின்றன. அவற்றை விற்பனைக்காக சேகரிக்கின்றனர்.
அதிக இனிப்பு மற்றும் துவர்ப்பு சத்து நிறைந்த நாட்டு ரக நாவல் பழங்கள் இப்பகுதியில் பிரசித்தி பெற்றவை. ஒரு டம்ளர் ரூ.20 வீதம் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.