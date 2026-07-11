﻿ தொழில் முனைவோர் கண்காட்சி, கருத்தரங்கம்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:41 AM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் செய்யது அம்மாள் பொறியியல் கல்லுாரியில் இந்திய அரசின் தொழில் மற்றும் உள்நாட்டு வர்த்தக மேம்பாட்டுத் துறை, ராமநாதபுரம் மாவட்ட நிர்வாகம் இணைந்து நடத்திய தொழில் முனைவோருக்கான கருத்தரங்கம், கண்காட்சி நடந்தது.
தமிழக குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்கள் துறை அமைச்சர் மதன்ராஜா தலைமை வகித்து தொழில் முனைவோர் கண்காட்சி அரங்கத்தை துவக்கி வைத்து பார்வையிட்டார். அதன் பிறகு கருத்தரங்கம் நடந்தது. அமைச்சர் மதன் ராஜா, கலெக்டர் சிவகுரு பிரபாகரன், தொழில், உள்நாட்டு வர்த்தக மேம்பாட்டுத்துறை கூடுதல் செயலாளர் அதீஷ் குமார் சிங் ஆகியோர் குத்து விளக்கேற்றி கருத்தரங்கை துவக்கி வைத்தனர்.
தொழில் துறை வளர்ச்சி குறித்து, புதிய தொழில் துவங்குவது பற்றி பேசினார்.செய்யது அம்மாள் பொறியியல் கல்லுாரி தாளாளர் டாக்டர் சின்னதுரைஅப்துல்லா, முதல்வர் பெரியசாமி மற்றும் மாவட்ட தொழில் மையம் அலுவலர்கள், ஸ்டார்ட் அப் தமிழ்நாடு அலுவலர்கள், தொழில் முனைவோர்கள், கல்லுாரி மாணவர்கள் பங்கேற்றனர்.