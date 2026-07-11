1.5 டிரில்லியன் என்ற பொருளாதார வளர்ச்சியை அடைவதே இலக்கு: அமைச்சர் மதன்ராஜா
1.5 டிரில்லியன் என்ற பொருளாதார வளர்ச்சியை அடைவதே இலக்கு: அமைச்சர் மதன்ராஜா
ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:42 AM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் செய்யது அம்மாள் பொறியியல் கல்லுாரியில் நடந்த ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா, தமிழ்நாடு அமைப்புகளின் தேஜஸ் தொழில் முனைவோர்கள் கருத்தரங்கு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற தமிழக சிறு, குறு, நடுத்தர தொழில் துறை அமைச்சர் மதன்ராஜா பேசியதாவது:
செயற்கை நுண்ணறிவு, மேம்பட்ட உற்பத்தித் தொழில் நுட்பம், உயிரித்தொழில் நுட்பம், காலநிலை தொழில் நுட்பம்மற்றும் நீலப் பொருளாதாரம் போன்ற துறைகள் உலக பொருளாதாரத்தை மாற்றி அமைத்து வருகின்றன.
எம்.எஸ்.எம்.இ., நிறுவனங்கள் தான் நம் பொருளாதாரத்தின் முதுகெலும்பு. ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் புதுமையின் இயந்திரங்கள். இவை ஒன்றிணையும் போது, எதிர்காலத்திற்குத் தயாரான வலுவான தொழில் சூழல் உருவாகிறது.
மாவட்ட நிர்வாகம், கல்வி நிறுவனங்கள், தொழில் துறைகள் மற்றும் அனைத்து தரப்பினரும் இணைந்து ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் தொழில் முனைவு மற்றும் புதுமை சூழலை மேலும் வலுப்படுத்த செயல்பட வேண்டும்.
முதல்வர் விஜய் தமிழகத்தை 1.5 டிரில்லியன் அமெரிக்க டாலர் பொருளாதாரமாக மாற்றும் உயர்ந்த இலக்கை நிர்ணயித்துள்ளார். இந்த இலக்கு பெரிய தொழில்களால் மட்டுமல்ல, லட்சக்கணக்கான எம்.எஸ்.எம்.இ., நிறுவனங்கள், ஆயிரக்கணக்கான ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் மற்றும் திறமையான இளைஞர்களின் பங்களிப்பால் நிச்சயமாக நிறைவேறும்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் 57ஆயிரத்து 700 க்கும் மேற்பட்ட பதிவு செய்யப்பட்ட எம்.எஸ்.எம்.இ., நிறுவனங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இதில் 60 சதவீதம் பெண்கள் தலைமையிலான நிறுவனங்களாக இருப்பது சாதனையாகும்.
இந்த மாவட்டம் தொழில்முனைவு செழிக்கும் மண்ணாகவும், ஒவ்வொரு இளைஞரின் கனவும் நனவாகும் இடமாகவும் வளரட்டும். இவ்வாறு அமைச்சர் பேசினார்.
பின் அவர் கூறுகையில், ''தொழில் சார்ந்த வளர்ச்சிக்கு மத்திய அரசுதிட்டங்கள், அதற்குரிய நிதியை வரும் காலங்களில் தமிழகத்திற்கு பயன்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். புதிய தொழில்களுக்கு உடன் அனுமதி வாங்க முடியாது. துவங்கும் ஒவ்வொரு தொழிலுக்கும் நிறைய வழிமுறைகள் உள்ளன. சிறு, குறு, நடுத்தர தொழில் வளர்ச்சியை அதிகரிக்க நடவடிக்கை எடுக்கிறோம்,'' என்றார்.