/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/பெயரளவில் நடந்த வளைகாப்பு நிகழ்ச்சி
UPDATED : அக் 23, 2026 08:09 PM
ADDED : அக் 23, 2026 08:06 PM
அ நிறம் | அளவு
திருப்புல்லாணி: திருப்புல்லாணி அருகே குத்துக்கல்வலசையில் கடந்த வாரம் கர்ப்பிணிகளுக்கு வளைகாப்பு நிகழ்ச்சி நடந்தது.
பெரும்பாலானவர்களுக்கு தகவல் ஏதும் குறிப்பிடப்படாமல் பெயரளவில் மட்டுமே நடத்தி முடிக்கப்பட்டது. இதுகுறித்த விவரங்கள் மற்றவர்களுக்கு தெரிய கூடாது என்பதில் திருப்புல்லாணி ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சி திட்ட அலுவலகத்தினர் இருந்தனர். எனவே திருப்புல்லாணி, சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் உள்ள கர்ப்பிணிகள் பயன்பெறும் வகையில் முன்கூட்டியே தகவல் தெரிவித்து விழாவினை நடத்த வேண்டும்.