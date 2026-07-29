/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ குட்கா கடத்திய மூவர் கைது
ADDED : ஜூலை 29, 2026 02:34 AM
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ராமேஸ்வரம்: ராமேஸ்வரம் அருகே பாம்பனில் ஆட்டோவில் குட்கா கடத்திய மூவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
பாம்பனில் போலீசார் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர். அவ்வழியாக வந்த ஆட்டோவில் தடை செய்யப்பட்ட 38 கிலோ புகையிலை, குட்கா பார்சல்கள் இருந்தன. இதை கடத்தி வந்த பாம்பன் பகுதியை சேர்ந்த முத்து விக்னேஷ் 21, கண்ணன் 38, விளாத்திகுளத்தை சேர்ந்த நரசிங்கமூர்த்தி 29, ஆகியோரை போலீசார் கைது செய்து விசாரணை நடத்தினர். இக்கடத்தலுக்கு உடந்தையாக இருந்த சாயல்குடி அடுத்த கடுகுசந்தை சத்திரம் சக்திவேல் என்பவரை தேடுகின்றனர். இதில் ஆளுங்கட்சி நிர்வாகி மீது சந்தேகம் ஏற்பட்டுள்ளது.