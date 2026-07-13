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1 மணி நேரத்துக்கு 10 பேர் பக்கவாதத்தால் பாதிப்பு

1 மணி நேரத்துக்கு 10 பேர் பக்கவாதத்தால் பாதிப்பு

ADDED : ஜூலை 13, 2026 01:07 AM

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 01:07 AM

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சேலம்: இந்திய பக்கவாத நோய் சங்கத்தின், 'சேவ் த பிரைன்'(மூளையை பாதுகாப்போம்) இயக்கத்தின் ஒரு பகுதியாக, சேலம் ஸ்ட்ரோக் அகாடமி, பிரைன் கிளப் மூளை நரம்பியல் மருத்துவர் சங்கம் இணைந்து, மாமாங்கத்தில், 'ஸ்ட்ரோக் 360' அறிவியல் விழிப்பு-ணர்வு கருத்தரங்கை நேற்று நடத்தின. அதில் நாடு முழுதும் இருந்து மூளை நரம்பியல் மருத்துவர்கள், ஆராய்ச்சியாளர்கள், இளம் மருத்துவர்கள் பங்கேற்றனர்.

இதுகுறித்து, இந்திய பக்கவாத நோய் சங்கத்தின் தேசிய தலைவர் விக்ரம் ஹூடேட் கூறியதாவது: உலக அளவில் அதிகம் பேரை பாதித்துள்ள நோய்களில் பக்கவாதம், 2ம் இடத்தில் உள்ளது. இந்தியாவில், ஒரு மணி நேரத்துக்கு, 10 பேர், தமிழகத்தில், 1 மணி நேரத்துக்கு, 2 பேர் பக்கவாத நோயால் பாதிக்கப்படுகின்-றனர். இந்நோய் வருவதற்கான காரணங்களில் உயர் ரத்த அழுத்தம் முக்கியம். சர்க்கரை நோய், உடல் பருமன், புகை, மது பழக்கத்தாலும் வருகிறது.தற்போது நவீன சிகிச்சை முறைகள் வந்துவிட்டன. அனைத்து அரசு மருத்துவமனைகளில், பக்கவாத நோய்க்கு அவசர சிகிச்சை அளிக்கும் வசதி உள்ளது. பக்கவாதம் என்பது மூளைக்கு செல்லும் ரத்த குழாயில் அடைப்பு அல்லது உறைந்து போவதால் ஏற்படுகிறது. பாதிப்பு ஏற்பட்ட, 4:30 மணி நேரத்துக்குள், சி.டி.ஸ்கேன் வசதியுள்ள மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச்-சென்றால் ஊசி மூலம் அடைப்பை சரி செய்து விட முடியும். 34 மணி நேரத்துக்குள் அழைத்துச்சென்றால், கட்டிகளை முழுதுமாக அகற்றிட முடியும்.

பெரும்பாலோர், பல நாட்கள் கழித்து தான் சிகிச்சைக்கு வருகின்-றனர். அதனால் மக்கள் பக்கவாத அறிகுறி தெரிந்தால், உடனே மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்று சிகிச்சை பெறுவது அவ-சியம். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

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