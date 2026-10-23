தாகூர் பொறியியல் கல்லுாரியில் 14-வது பட்டமளிப்பு விழா
தாகூர் பொறியியல் கல்லுாரியில் 14-வது பட்டமளிப்பு விழா
UPDATED : அக் 22, 2026 02:23 AM
ADDED : அக் 22, 2026 01:29 AM
தலைவாசல்: தலைவாசல், தேவியாக்
குறிச்சியில் உள்ள தாகூர் பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கல்லுாரியில், 14-வது பட்டமளிப்பு விழா நடந்தது. முதல்வர் ஜெய்கணேஷ் வரவேற்றார். நிறுவன தலைவர் ஆண்டவர் முத்து-சாமி, தலைமையுரை வழங்கினார்.
சிறப்பு விருந்தினரான, முனைவர் செந்தில்குமார், அன்றாட வாழ்க்கையில் சந்திக்கும் வேலை வாய்ப்பு சிரமங்களை, எவ்-வாறு திறமைகள் மூலம் மெருகேற்றுவது என, பட்டம் பெற்ற மாணவர்களுக்கு அறிவுரை வழங்கினார். மேலும் பல்வேறு இடங்களுக்கு சென்று அனுபவம் மூலம் பல்வேறு விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ள அறிவுறுத்தினார்.
தாகூர் கல்வி நிறுவன செயலர் மணிகண்டன், பொருளாளர் காளி-யண்ணன், கல்லுாரி துணைத் தலைவர்கள் காளியப்பன், ரவி, இணை செயலர்கள் வசந்தகுமார், அருண்குமார் மற்றும் ராம-சாமி, விஜயகுமார், கல்வி குழும இயக்குனர்கள் பங்கேற்றனர்.