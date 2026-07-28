காபி பார் உரிமையாளரிடம் செயின் பறித்த 2 பேர் கைது

ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:52 AM
மேட்டூர்; மேச்சேரி, கொப்பம்புதுார் அடுத்த தயிர்கார-னுாரை சேர்ந்தவர் பிரகாஷ், 39. இவர் மேச்சேரி--மேட்டூர் நெடுஞ்சாலையோரம், மீனாட்சி காபி பார் நடத்துகிறார். நேற்று முன்தினம் காலை, 11:00 மணிக்கு பிரகாஷ் எம்.காளிப்பட்டி சாலையில் நடந்து சென்றார். அப்போது பல்சர் பைக்கில் சென்ற இருவர், கத்தியை காட்டி மிரட்டி, அவர் அணிந்திருந்த அரை பவுன் செயினை பறித்து சென்றனர்.
நேற்று மதியம் மேச்சேரி இன்ஸ்பெக்டர் அங்-கப்பன் தலைமையிலான போலீசார், தர்மபுரி நெடுஞ்சாலையில் அமரம் திட்டு பகுதியில் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது அந்த வழியாக சந்தேகத்துக்கு இடமான நிலையில் இருவர் சென்ற பல்சர் பைக்கை நிறுத்தி சோதனை செய்தனர். அப்போது இருவர் பையிலும், 20 கிராம் தங்கக்கட்டி, 4 ஒரு பவுன் நாணயம், ஒரு அரை பவுன், ஒரு கால் பவுன் நாணயம், ஒரு அரை பவுன் மோதிரம் இருந்தது. அதனை பறிமுதல் செய்த போலீசார் ஓமலுார், விநாயகர் கோயில் தெரு, ராஜா, 28, கள்ளக்கு-றிச்சி, பெருமாள் கோயில் தெரு, திருமலை, 34 ஆகிய இருவரையும் விசாரணைக்கு அழைத்து சென்றனர்.விசாரணையில் இருவரும் ஏற்கனவே கடந்த ஏப்.,13ல் வெள்ளாறு, அம்பேத்கார் நகர் பெயின்டர் கலைவாணன் வீட்டில், 9.25 பவுன், 7.75 பவுன் மற்றும் அரை பவுன் செயினை திருடியது தெரிய-வந்தது. நேற்று திருடிய நகை, பல்சர் பைக்கை பறிமுதல் செய்த மேச்சேரி போலீசார் ராஜா, திருமலை ஆகியோரை கைது செய்தனர்.