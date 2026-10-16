தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ரேஷன் அரிசி பதுக்கிய 4 பேர் கைது

ரேஷன் அரிசி பதுக்கிய 4 பேர் கைது

ரேஷன் அரிசி பதுக்கிய 4 பேர் கைது

ADDED : அக் 16, 2026 03:01 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : அக் 16, 2026 03:01 AM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

சேலம்: சேலம் உணவு பொருள் கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு இன்ஸ்பெக்டர் மோகன் தலைமையில், 3 தனிப்படையினர், நேற்று, அயோத்தியாப்பட்டணம், அழகாபுரம்,

பொன்னம்மாபேட்டை, கன்னங்குறிச்சி, ஓமலுார் உள்பட 14 இடங்களில் உள்ள கால்நடை தீவன உற்பத்தி மில்களில் சோதனை நடத்தினர். அதில் ரேஷன் அரிசியை பதுக்கி வைத்திருந்த, கன்னங்குறிச்சியை சேர்ந்த மணிவண்ணன், பாலாஜி, கொண்டலாம்பட்டி மணி, கிருபாகரன் ஆகியோரை கைது செய்த போலீசார், அவர்களிடம், 1.5 டன் ரேஷன் அரிசியை பறிமுதல் செய்தனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us