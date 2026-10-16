/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ 500 சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கம்
ADDED : அக் 16, 2026 03:12 AM
அ நிறம் | அளவு
சேலம்: வார இறுதி நாட்கள், 19ல் ஆயுத பூஜை உள்ளிட்ட தொடர் விடுமுறையால், சேலம் கோட்ட அரசு போக்குவரத்துக்கழகம் சார்பில், நேற்று முதல், 500 சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கப்படுகின்றன.
சேலம் புறநகர், பெங்களூரு, சென்னை, ஓசூர், கோவை, திருப்பூர், திருவண்ணாமலை, சிதம்பரத்தில் இருந்து, பஸ்கள் செல்கின்றன. இந்த பஸ்கள் வரும், 21 வரை இயக்கப்படுகின்றன.பயணியர் வசதிக்கு, அரசு விரைவு போக்குவரத்துக்கழக முன்பதிவு மையம், இணையதளம், செயலி மூலமும் முன்பதிவு செய்யப்பட்டு பஸ்கள் இயக்கப்படுவதாக, கோட்ட நிர்வாக இயக்குனர் கிருஷ்ணமூர்த்தி தெரிவித்தார்.