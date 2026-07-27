மதுபிரியர்கள் தகராறு டாஸ்மாக் கடை மூடல்

ADDED : ஜூலை 27, 2026 12:59 AM
கெங்கவல்லி: கெங்கவல்லியை சேர்ந்த குணசேகரன் என்பவரது இடத்தில், டாஸ்மாக் கடை செயல்படுகிறது. அதை ஒட்டி, காலி மது-பாட்டில் வாங்கி வைக்கும் குடோன் உள்ளது. குடோனுக்கு, 6 மாத வாடகை தரவில்லை என, நேற்று காலை, 11:00 மணிக்கு, குணசேகரன், குடோனை பூட்டினார்.
மதியம், 12:00 மணிக்கு, டாஸ்மாக் கடை திறந்தபோது, குடோன் பூட்டியிருந்தது. காலி பாட்டில் வைக்க முடியாததால், மதுபாட்டில்களை, திரும்ப பெறுவதற்கான, 'ஸ்டிக்கர்' ஒட்-டாமல் வழங்கினர். இதுகுறித்து மதுபிரியர்கள் கேட்டபோது, டாஸ்மாக் ஊழியர்களுடன் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. இதனால் மதியம், 2:00 மணிக்கு டாஸ்மாக் கடையை, அதன் ஊழியர்கள் பூட்டினர். உயர் அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவித்துவிட்டு, மாலை, 6:30 மணிக்கு, மீண்டும் டாஸ்மாக் கடையை திறந்தனர். அப்போது காலி பாட்டில்களை வாங்காமல் மதுபான விற்பனையில் ஈடுபட்-டனர்.