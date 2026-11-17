/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ 26,225 கற்போருக்கு அடிப்படை எழுத்தறிவு தேர்வு
UPDATED : நவ 16, 2026 03:49 AM
ADDED : நவ 16, 2026 03:23 AM
அ நிறம் | அளவு
சேலம்: புதிய பாரதம் எழுத்தறிவு திட்டத்தில், சேலம் மாவட்டத்தில், 2026 - 2027 கல்வி ஆண்டில், 26,225 பேர் கண்டறியப்பட்டு கல்வி கற்றுத்தரப்
படுகிறது.
அவர்களுக்கு நேற்று, மாவட்டம் முழுதும் உள்ள வட்-டார கல்வி அலுவலர்கள், வட்டார வள மைய மேற்பார்வையா-ளர்கள், ஆசிரிய பயிற்றுனர் கண்காணிப்பில், 1,492 மையங்-களில், கற்போர்களுக்கான அடிப்படை எழுத்தறிவு தேர்வு நடத்-தப்பட்டது. 3 மணி நேர தேர்வை, காலை, 10:00 முதல் மாலை, 5:00 மணி வரை, கற்போரின் வசதிக்கேற்ப நடத்தப்பட்டது.