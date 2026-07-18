/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ பைக்கில் சென்ற கொத்தனார் பலி
ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:13 AM
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ஓமலுார்; தர்மபுரி மாவட்டம் பென்னாகரத்தை சேர்ந்த, கொத்தனார் ராஜசிம்மன், 31. இவர் நேற்று மாலை, 4:30 மணிக்கு, 'ஸ்டார் சிட்டி' பைக்கில் சேலம் நோக்கி, ஹெல்மெட் அணியாமல் புறப்-பட்டார். தீவட்டிப்பட்டிக்கு முன் சேத்துப்பா-றையில், தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சென்ற-போது, நிலை தடுமாறி விழுந்தார்.
அதில் படு-காயம் அடைந்த அவர், சம்பவ இடத்தில் உயிரி-ழந்தார். தீவட்டிப்பட்டி போலீசார் விசாரிக்கின்-றனர். இரு மாதங்களுக்கு முன் ராஜசிம்மனின் மனைவி இறந்ததும் தெரியவந்தது.