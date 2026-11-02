/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/குவாரி வேண்டாம் 9ம் முறை தீர்மானம்
ADDED : நவ 02, 2026 01:59 AM
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தம்மம்பட்டி அருகே மண்மலை ஊராட்சியில் கிராம சபை கூட்டம், துணை பி.டி.ஓ., கங்காதரன் தலைமையில் நடந்தது. அதில் மொடக்குப்பட்டியில், 4 ஆண்டுக்கு மேலாக தொடங்கப்படாமல் நிறுத்தி வைத்துள்ள கல் குவாரி, கிரஷர் ஆலைகளுக்கு, மீண்டும் எந்த அனுமதியும் வழங்கக்
கூடாது. ஏற்கனவே வழங்கப்பட்ட திட்ட அனுமதியை, கலெக்டர் ரத்து செய்ய வேண்டும்; மொடக்குப்பட்டி மலைக்குன்று பழமையானது என்பதால், தொல்லியல் துறை ஆய்வுக்கு உட்படுத்தி பாதுகாக்க வேண்டும் என்பன உள்பட பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. குவாரி வேண்டாம் என, கிராம சபையில், 9ம் முறை தீர்மானம்
நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.