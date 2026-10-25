/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ குடிநீருக்கு மறியல்
ADDED : அக் 24, 2026 03:59 AM
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ஆத்துார்: நரசிங்கபுரம் நகராட்சி, 2, 3வது
வார்டுகளில், 20 நாட்களுக்கு ஒருமுறை குடிநீர் வினியோகிக்கப்படுகிறது. இதனால் சீரான குடிநீர் கேட்டு, நேற்று காலை, 11:30 மணிக்கு, அதே பகு-தியில் உள்ள, சேலம் - சென்னை தேசிய நெடுஞ்-சாலையில், காலி குடங்களுடன், மக்கள் மறி-யலில் ஈடுபட்டனர்.
நகராட்சி அலுவலர்கள், ஆத்துார் டவுன் போலீசார், பேச்சு நடத்தி இரு நாட்களில் நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதி அளித்தனர். இதை ஏற்று, மதியம், 12:10 மணிக்கு அனைவரும் கலைந்து சென்றனர். இச்சம்ப-வத்தால், அரை மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.