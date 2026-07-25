மின் ஒப்பந்த தொழிலாளர் உண்ணாவிரத போராட்டம்

ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:23 AM
சேலம்; பணி நிரந்தரம், நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஊதியம் கேட்டு, தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மானம் ஒப்பந்த தொழிலாளர் கூட்டமைப்பு சார்பில், சேலம் கோட்டை மைதானத்தில் உண்ணாவிரதப் போராட்டம் நேற்று நடந்தது. மாவட்ட துணைத்தலைவர் கோவிந்தன் தலைமை வகித்தார்.
மாநில தலைவர் மகேந்திரன் பேசியதாவது:நிர்ணயிக்கப்பட்ட தினக்கூலி, 1,365 ரூபாயில், பி.எப்., - இ.எஸ்.ஐ., போக, 965 ரூபாய் வழங்க வேண்டும். 300 - 400 ரூபாய் மட்டுமே கிடைக்கிறது. அரசே நேரடியாக கூலியை வழங்க வேண்டும். மேலும், 7 மாதங்களாக கூலி வழங்கப்படவில்லை. சேலம் மாவட்டத்தில் மின் விபத்தால், 15 ஒப்பந்ததாரர்கள் உயிரிழந்துள்ளனர். 100க்கும் மேற்பட்டோருக்கு காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. ஆனால் உரிய நிவாரணம் இதுவரை வழங்கப்படவில்லை. 5 முதல், 15 ஆண்டாக வேலை பார்க்கும் எங்களை பணிமூப்பு அடிப்படையில் பணி நிரந்தரம் செய்ய, தமிழகம் அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
தலைவர் சுப்ரமணி, செயலர் மலைக்குமார், ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் பலர் பங்கேற்றனர்.