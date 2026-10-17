/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/மூன்று பேர் மீது பாய்ந்தது 'குண்டாஸ்'
ADDED : அக் 17, 2026 04:09 AM
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சேலம்; சேலம், அய்யம்பெருமாம்பட்டி, வேடித்தெருவை சேர்ந்தவர் மணிகண்டன், 32. கடந்த மாதம், 22ல் செங்கானுார் சாலையில் வலி நிவாரண மாத்திரையை, 'போதை'க்காக விற்றார். இதனால் இரும்பாலை போலீசார், 820 மாத்திரைகளை பறிமுதல் செய்து, மணிகண்டனை கைது செய்தனர்.
அதேபோல் புதுரோடு, மூலக்கடை காட்டுவளவை சேர்ந்தவர் பார்த்தசாரதி, 24, தாதகாப்பட்டி, சிங்கார முனியப்பன் கோவில் தெரு விஜி, 40, ஆகியோர், கடந்த மாதம், 22ல் கொண்டலாம்பட்டி யில் ரேஷன் அரிசி கடத்திச்சென்றனர். இருவரையும் கைது செய்த போலீசார், 2,500 கிலோ ரேஷன் அரிசியை பறிமுதல் செய்தனர்.இந்த, 3 பேரும் தொடர்ந்து குற்றச்செயல்களில் ஈடுபட்டதால், அவர்களை குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தில் கைது செய்ய, மாநகர போலீஸ் கமிஷனர் பாபு நேற்று உத்தரவிட்டார். இதில் விஜி மீது, 2ம் முறை குண்டாஸ் பாய்ந்தது.