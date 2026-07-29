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தோட்டக்கலை பயிர்களுக்கு காப்பீடு செய்ய அறிவுறுத்தல்
தோட்டக்கலை பயிர்களுக்கு காப்பீடு செய்ய அறிவுறுத்தல்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:10 AM
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பனமரத்துப்பட்டி: பனமரத்துப்பட்டி வட்டாரத்தில், வாழை, மஞ்சள், தக்காளி, வெங்காயம் போன்ற பயிர்களுக்கு காப்-பீடு செய்ய அறிவிக்கை செய்யப்பட்டுள்ளது. அதன்படி ஒரு ஏக்கர் தக்காளிக்கு, 1,857 ரூபாய், வெங்காயத்துக்கு, 2,109 ரூபாய் பிரிமீயம் செலுத்தி, ஆக., 31க்குள் காப்பீடு செய்துகொள்ள வேண்டும்.
ஒரு ஏக்கர் வாழைக்கு, 1,598 ரூபாய், மஞ்சள் பயிருக்கு, 4,150 ரூபாய் பிரிமீயம் செலுத்தி, செப்., 15க்குள் காப்பீடு செய்துகொள்ள வேண்டும். தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கம், தேசிய வங்கிகள், பொது சேவை மையங்கள், தேசிய பயிர் காப்பீட்டு இணைய தளத்தில் பிரிமீயம் செலுத்தி பயிர் காப்பீடு செய்-துகொள்ளலாம் என, பனமரத்துப்பட்டி வட்டார தோட்டக்கலை அலுவலர்கள் தெரிவித்தனர்.