/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/சிறுவன் திருடும் வீடியோ 'வைரல்'
ADDED : அக் 23, 2026 05:15 AM
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ஆத்துார்: ஆத்துார், காந்தி நகர், 60 அடி சாலையில், அரசு பள்ளிகள், தனியார் மருத்துவமனை மின்வாரிய அலுவலகம், குடியிருப்புகள் அதிகளவில் உள்-ளன. அங்கு ஆளில்லா வீடு, கேட் திறந்திருக்கும் வீடுகளை,
ஒரு சிறுவன் நோட்டமிட்டு செல்-கிறான். பின் வீட்டில் யாரும் இல்லாத நேரத்தில் மொபைல் போன்களை திருடிச்செல்கிறான். இக்-காட்சிகள் வீடுகளில் உள்ள, 'சிசிடிவி'யில் பதி-வாகி, வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருகிறது. இதனால் ஆத்துார் டவுன் போலீசார், சிறுவன் குறித்து விசாரிக்கின்றனர்.