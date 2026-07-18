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மின்னணு ரேஷன் கார்டு அமைச்சர் வழங்கல்

மின்னணு ரேஷன் கார்டு அமைச்சர் வழங்கல்

ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:10 AM

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:10 AM

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சேலம்; சேலம் கலெக்டர் அலுவலகத்தில், உணவுப்பொ-ருட்கள் வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு துறை சார்பில், 1,695 மின்னணு ரேஷன் கார்டு வழங்கும் விழா நேற்று நடந்தது. கலெக்டர் இளம்பகவத் முன்னிலையில்,

போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் விஜய் தமிழன் பார்த்திபன், ரேஷன் கார்டுகளை வழங்கினார்.

அதன்படி சேலம் மேற்கு தாலுகாவில், 277, சேலம் வடக்கு, 244, வாழப்பாடி, 220, சேலம் தெற்கு, 167, பெத்தநாயக்கன்பாளையம், 135, மேட்டூர், 119, இடைப்பாடி, 118, சங்ககிரி, 102, ஓமலுார், 101, கெங்கவல்லி, காடையாம்பட்டி தலா, 54, ஆத்துார், 49, தலைவாசல், 28, ஏற்-காடில், 27 என, 1,695 பயனாளிகளுக்கு புது மின்-னணு ரேஷன் கார்டுகள் வழங்கப்பட்டன. எம்.எல்.ஏ.,க்கள் சிவக்குமார், லட்சுமணன், பழ-னிவேல், டி.ஆர்.ஓ., ரவிக்குமார், மாநகராட்சி துணை மேயர் சாரதாதேவி உள்பட பலர் பங்-கேற்றனர்.

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