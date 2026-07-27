தேசிய 'கட்கா' வீரர்கள் தேர்வு

ADDED : ஜூலை 27, 2026 12:52 AM
சேலம்: தமிழ்நாடு அமெச்சூர் கட்கா விளையாட்டு சங்கம் சார்பில், தேசிய அளவில் சாம்பியன்ஷிப் போட்டிக்கு, சப் - ஜூனியர், ஜூனியர், சீனியர் பிரிவுகளில் தகுதியானவர்களை தேர்வு செய்வ-தற்கான போட்டி, சேலம் காந்தி மைதானத்தில் நேற்று நடந்தது. தலைவர் சோலை, செயலர் பிரசாத் முன்னிலையில், பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து, 160 மாணவ, மாணவியர், திறமை-களை வெளிப்படுத்தினர்.
சங்கத்தினர் கூறுகையில், 'சீக்கியர்களின் பாரம்பரிய வீர விளை-யாட்டுகளில் ஒன்று, 'கட்கா' வாள் விளையாட்டு. அக்டோபரில், பள்ளி மாணவர்களுக்கு தேசிய சப் - ஜூனியர், ஜூனியர் சாம்பி-யன்ஷிப் போட்டி பஞ்சாப்பிலும், சீனியர் போட்டி ஜம்மு காஷ்மீ-ரிலும் நடக்க உள்ளது. மாணவர்கள் எடுத்த புள்ளிகளின் அடிப்ப-டையில் ஒவ்வொரு பிரிவிலும் முதலிடம் பிடித்தவர்கள், தேசிய போட்டியில் பங்கேற்பர்' என்றனர்.