திறந்தவெளி கால்வாய் போக்குவரத்து துண்டிப்பு

ADDED : ஜூலை 20, 2026 01:27 AM
பனமரத்துப்பட்டி: பனமரத்துப்பட்டி டவுன் பஞ்சாயத்து, 4வது வார்டில் செட்-டியார் தெரு உள்ளது. ஈச்சமரம் - பழநி ஆண்டவர் கோவில் பிர-தான சாலையில் இருந்து சாக்கடை கால்வாயை கடந்து, செட்-டியார் தெருவுக்கு செல்ல, ஓராண்டுக்கு முன் கான்கிரீட் சாலை அமைக்கப்பட்டது.
அப்பணி முடிந்த பின், அந்த சந்திப்பில் கால்வாய் மீது கான்கிரீட் சிலாப் போட்டு மூடாமல் விட்டுவிட்-டனர். இதனால் கால்வாய் திறந்து கிடப்பதால், இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் செல்ல முடியவில்லை. கால்வாயில் சிறுவர்கள் தவறி விழும் அபாயமும் உள்ளது. அப்பகுதியில் உள்ள, 50க்கும் மேற்-பட்ட வீடுகளை சேர்ந்த மக்கள், சுற்றிக்கொண்டு மாற்று வழியில் செல்லும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர். அதனால் கால்வாய் மீது கான்கிரீட் சிலாப் போட்டு மூடி, பாதுகாப்பான போக்குவரத்தை அதிகாரிகள் உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.