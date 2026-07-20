எந்த கிளை அஞ்சல் அலுவலகத்திலும் பரிவர்த்தனை

ADDED : ஜூலை 20, 2026 01:26 AM
சேலம்: சேலம் கிழக்கு கோட்ட அஞ்சல் முதுநிலை கண்காணிப்பாளர் கோபாலன் அறிக்கை:
மக்களுக்கு பாதுகாப்பான வங்கி சேவைகளை வழங்க, அஞ்சல்-துறை சார்பில் கிளை அலுவலகங்களில், இ - கே.ஒய்.சி., அடிப்ப-டையிலான அஞ்சலக சேமிப்பு கணக்குகளை கையாள, 'இன்டர் -ஆப்பரபிலிட்டி' வசதி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. வாடிக்கையாளர்கள், ஏற்கனவே உள்ள, சி.ஐ.எப்., பைலை, இ - கே.ஒய்.சி., சி.ஐ.எப்., பைலாக மாற்றிக்கொள்ளலாம்.
சேமிப்பு கணக்கு, சுகன்யா சம்ரித்தி கணக்குகளில், 'பே - இன் - ஸ்லிப்' இல்லாமல், 50,000 ரூபாய் வரை செலுத்த முடியும்.
'வித்ட்ராவல் ஸ்லிப்' இல்லாமல், 20,000 ரூபாய் வரை எடுக்க முடியும். இந்த வசதி தனிநபர் கணக்குகளுக்கு மட்டும் பொருந்தும். இதன்மூலம் ஆதார் அங்கீகாரம் செய்யப்பட்ட வாடிக்கையாளர்கள், எந்த கிளை அலுவலகத்தில் இருந்தும், பரி-வர்த்தனைகளை செய்து கொள்ளலாம்.இ - கே.ஒய்.சி., மாற்றத்தின்போது வாடிக்கையாளரின் பெயர், பிறந்த நாள், பாலினம், முகவரி உள்ளிட்ட தரவுகள் நேரடியாக ஆதார் தளத்தில் இருந்து பெறப்படுகிறது.
ஆதார் தரவுகளில் பிழை இருந்தால் அதை புதுப்பித்த பின்பே, இ - கே.ஒய்.சி., சேவைகளை பெற முடியும். அதனால் வாடிக்-கையாளர்கள், அஞ்சல் சேமிப்பு கணக்குடன் மொபைல் எண்ணை இணைத்து அருகிலுள்ள கிளை அலுவலகத்தில், இ - கே.ஒய்.சி., செயல்முறையை நிறைவு செய்து புது வசதியை பெறலாம்.