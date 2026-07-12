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போலீஸ் டைரி... சேலம்

போலீஸ் டைரி... சேலம்

ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:14 AM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:14 AM

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கஞ்சாவுடன் 3 பே 'வளைப்பு'

சேலம்: அம்மாபேட்டை போலீசார், குமரகிரி ஏரி, பெரியாண்டிச்சி அம்மன் கோவில் அருகே, கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்ட, மேட்டுப்பட்டி தாதனுார் அர்ஜூனர் காலனி அம்பேத்கர் தெரு தினேஷ், 26, பொன்னம்மாபேட்டை விஜயகுமார், 33, அம்மாபேட்டை அருண்பிரகாஷ், 26, ஆகியோரை கைது செய்து, 3.4 கிலோ கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனர்.

கள்ளச்சாராயம் விற்றவர் கைது

அயோத்தியாப்பட்டணம்: விளாம்பட்டி, உப்பு ஓடைக்காட்டில், காரிப்பட்டி போலீசார் நேற்று முன்தினம் ரோந்து சென்றபோது, கூட்டாத்துப்பட்டியை சேர்ந்த முருகன், 52, அவரது நிலத்தில், 3 பேரல்களில் கள்ளச்சாராய ஊறல் வைத்திருந்தது தெரிந்தது. ஊறலை அழித்த போலீசார், விற்க வைத்திருந்த, 5 லிட்டர் கள்ளச்சாராயத்தை பறிமுதல் செய்தனர். பின் முருகனை கைது செய்தனர்.

'பார்' மேலாளர் மீது வழக்கு

மேட்டூர்: சதுரங்காடி மோகன் ஓட்டலில் அரசு உரிமம் பெற்ற பார் செயல்படுகிறது. நேற்று முன்தினம், டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தால் மதுக்கடைகள் மூடப்பட்டன. மேட்டூர் சுற்றுப்பகுதி மதுபிரியர்கள், மோகன் ஒயின்ஷாப்பில் குவிந்தனர். அவர்களுக்கு வழங்கியது போக, மீதி பாட்டில்களை, உரிம நிபந்தனைகளை மீறி, விடுதி மேலாளரான, கொளத்துார், உக்கம்பருத்திக்காட்டை சேர்ந்த பிரபாகரன், 35, விற்பனையாளரான, கொளத்துார், தெற்கு ராஜவீதி ஈஸ்வரன், 58, எடுத்துச்சென்றனர். இதுகுறித்து, மேட்டூர் போலீசார் நேற்று வழக்குப்பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.

மதுபாட்டில் விற்றவருக்கு 'காப்பு'

இடைப்பாடி: இடைப்பாடி போலீசார் நேற்று, வெள்ளாண்டிவலசு, நடுத்தெருவில் நேற்று ரோந்து சென்றனர். அப்போது செந்தில்குமார், 28, என்பவரது வீட்டில் மேற்கொண்ட சோதனையில், 78 குவார்ட்டர் பாட்டில்களை பதுக்கி வைத்திருந்தது தெரிந்தது. பாட்டில்களை பறிமுதல் செய்த போலீசார், செந்தில்குமாரை கைது செய்தனர்.

நகை திருடியவர் சிக்கினார்

மேட்டூர்: மேட்டூர் நகராட்சி அலுவலகம் அருகே, பொதுப்பணித்துறை குடியிருப்பில் வசிப்பவர் சுகுமாரன், 39. கொளத்துார் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் வட்டார புள்ளியியல் அலுவலராக பணிபுரிகிறார். இவரது வீட்டில், கடந்த மாதம், 23 இரவு, அரை பவுன் காசு, கால் பவுன் தோடு, இரு வெள்ளி கொலுசு, லேப்டாப், இரு மொபைல் போன்களை, மர்ம நபர்கள் திருடிச்சென்றது தெரிந்தது. சுகுமாரன் புகார்படி, மேட்டூர் போலீசார் விசாரித்ததில், மேட்டூர், காவேரிபாலத்தை சேர்ந்த பூவரசன், 29, திருடியது தெரிந்தது. அவரை, நேற்று கைது செய்த போலீசார், லேப்டாப், ஒரு மொபைல், கொலுசு உள்ளிட்ட பொருட்களை மீட்டுள்ளனர்.

மின் கசிவால் தீ விபத்து

ஆத்துார்: விநாயகபுரம் ஆர்.டி.ஓ., அலுவலகம் எதிரே உள்ள குடியிருப்பை சேர்ந்தவர் சந்தியா, 45. இவரது வீட்டின் மேல் மாடியில், நேற்று மாலை, 5:40 மணிக்கு புகை வந்தது. உடனே அளித்த தகவல்படி, ஆத்துார் தீயணைப்பு நிலைய வீரர்கள், 5 நிமிடத்தில் அங்கு வந்து, மேலும் தீ பரவாமல் அணைத்தனர். இதில் பழைய சைக்கிள், பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் நாசமாகின. மின் கசிவால் விபத்து ஏற்பட்டது தெரிந்தது. ஆத்துார் டவுன் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

புகையிலை விற்றோர் கைது

சேலம்: சேலம் டவுன் போலீசார், நேற்று பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட் பகுதியில் ரோந்து சென்றனர். பஸ் ஸ்டாண்டின் முதல் தளத்தில், 2 பேர் பையுடன் நின்றிருந்தனர். அவர் களிடம் விசாரித்ததில், கந்தம்பட்டியை சேர்ந்த ேஷக் மொய்தீன், 39, ராஜஸ்தான் மாநிலம் அசாவோ பகுதியை சேர்ந்த ரதன் மாலி, 29, என தெரிந்தது. அவர்கள் பையை பார்த்தபோது, 70 கிலோ புகையிலை பொருட்கள் இருந்தன. வெளி மாநிலத்தில் இருந்து வாங்கி வந்து, சேலத்தில் அதிக விலைக்கு விற்றது தெரிந்தது. புகையிலை பொருட்களை பறிமுதல் செய்த போலீசார், இருவரையும் கைது செய்தனர்.

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