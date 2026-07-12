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அஞ்சல் காப்பீடு முகவர் வரும் 24ல் நேர்காணல்

அஞ்சல் காப்பீடு முகவர் வரும் 24ல் நேர்காணல்

ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:23 AM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:23 AM

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சேலம்:சேலம் மேற்கு கோட்ட அஞ்சல் கண்காணிப்பாளர் தனலட்சுமி அறிக்கை:

மேற்கு அஞ்சல் கோட்ட அலுவலகத்தில் அஞ்சல் ஆயுள் காப்பீடு, கிராமிய அஞ்சல் ஆயுள் காப்பீடு முகவர் தேர்வுக்கு நேர்காணல், வரும், 24 காலை, 11:00 முதல், மதியம், 2:00 மணி வரை நடக்க உள்ளது. அதில் பங்கேற்க, 10ம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்று, வயது, 18 முதல், 50க்குள் இருக்க வேண்டும். 5 உறுப்பினர் கொண்ட சுய உதவி குழுவினர், காப்பீடு திட்டத்தில் முன் அனுபவம் இருந்தால் வரவேற்கத்தக்கது. தகுதி உடையவர்கள், வயது, கல்வி சான்றிதழுடன் ஆதார் நகலை, பூர்த்தி செய்த விண்ணப்பத்துடன் இணைத்து, மார்பளவு புகைப்படத்துடன் வரும், 17க்குள், 'அஞ்சல் கோட்ட கண்காணிப்பாளர், மேற்கு கோட்டம், சேலம் - 636 005' எனும் முகவரிக்கு தபால் மூலம் அனுப்ப வேண்டும். தகவலுக்கு, அஞ்சல் காப்பீடு அதிகாரியை, 97870 - 62429 என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

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