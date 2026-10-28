போத்தனுார்-பரூனி சிறப்பு ரயில் நீட்டிப்பு

ADDED : அக் 28, 2026 05:47 AM
சேலம்: போத்தனுார் - பரூனி சிறப்பு வார ரயில், நவ., 29 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
போத்தனுார் - பரூனி சிறப்பு வார ரயில் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் காலை, 6:15 மணிக்கு போத்தனுாரில் கிளம்பி, திருப்பூர், ஈரோடு, சேலம், ஜோலார்பேட்டை வழியே செவ்வாய்க்கிழமைல் மதியம், 1:30 மணிக்கு பீகாரில் உள்ள பரூனி சென்றடையும். சேலம் ஜங்ஷனுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை, 9:00 மணிக்கு வந்து செல்லும். இந்த ரயில் நவ., 29 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
மறு மார்க்க ரயிலான பரூனி - போத்தனுார் சிறப்பு வார ரயில் புதன்கிழமைகளில் காலை, 10:30 மணிக்கு கிளம்பி, சேலம் வழியே வெள்ளிக்கிழமை மாலை, 6:30 மணிக்கு போத்தனுார் வந்து சேரும். இந்த ரயில் சேலம் ஜங்ஷனுக்கு வெள்ளிக்கிழமை மதியம், 2:00 மணிக்கு வந்து செல்லும். இந்த ரயில் டிச., 2 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான டிக்கெட் முன்பதிவு இன்று காலை, 8:00 மணிக்கு தொடங்குகிறது.
இத்தகவலை சேலம் ரயில்வே கோட்டம் தெரிவித்துள்ளது.