லாரிகளில் அதிக பாரம் கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டம்

ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:05 AM
சேலம்; சேலத்தில், ரயில்வே கூட்செட், பனங்காடு இந்-திய உணவு கழகம், தமிழ்நாடு சேமிப்பு கிடங்கு, லீ பஜார் உள்ளிட்ட இடங்களில், லாரிகளில் அதி-கபாரம் ஏற்றி இயக்கும் அதன் உரிமையாளர்-களை கண்டித்து, கோட்டை மைதானத்தில் நேற்று ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
வி.சி.க., கிறிஸ்தவ சமூகநீதி பேரவை சார்பில் நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்துக்கு மாநில துணை செயலர் ஜான்பீட்டர் தலைமை வகித்தார். ஜங்ஷன் ரயில்வே கூட்செட்டில், 19 டன்னுக்கு பதிலாக, 25 டன் ஏற்றுவதை தடுக்க வேண்டும்; காலை, 7:00 முதல் 11:00 வரை, மாலை, 4:00 முதல் இரவு, 7:00 வரை, கனரக வாகனங்களை மாநகர் பகுதிக்குள் அனுமதிக்கக்கூடாது. ஓட்டுனர்கள் முறையான உரிமம் வைத்திருக்க வேண்டும். சீருடை இன்றி லாரிகளை இயக்க தடை விதித்தல் போன்ற 11 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி முழக்கமிட்-டனர். தொடர்ந்து, கலெக்டர் அலுவலகத்தில் கோரிக்கை மனு அளிக்கப்பட்டது. நிர்வாகிகள் அசோக்குமார், முருகேசன், பிரபாவளவன், மொழியரசு உள்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.