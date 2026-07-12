அம்பேத்கர் சிலை திறப்பால் மறியல்; போலீஸ் குவிப்பு
அம்பேத்கர் சிலை திறப்பால் மறியல்; போலீஸ் குவிப்பு
ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:51 PM
கெங்கவல்லி: சேலம் மாவட்டம், ஒதியத்துார் பஸ் ஸ்டாப்பில், 2021ல் ஒரு தரப்பினர், கால் மேல் கால் போட்டிருப்பது போன்று அம்பேத்கர் சிலையை அமைத்து, ஜூலை, 18ல் திறந்தனர்.
மற்றொரு தரப்பினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால், போலீசார், வருவாய்த்துறையினர், சிலையை துணிகளால் மறைத்து, அதை சுற்றி தகர 'ஷீட்' போட்டு மூடினர்.
நேற்று காலை, தகர ஷீட்டுகள் மாயமான நிலையில், அம்பேத்கர் சிலை முழுதும் தெரிந்தது. போலீஸ் விசாரணையில், கேமராவை வேறு பக்கம் திருப்பி, நள்ளிரவில் மர்ம நபர்கள் சிலையை திறந்தது தெரிந்தது.
காலை, 11:30 மணிக்கு, மற்றொரு தரப்பினர், ஆத்துார் - பெரம்பலுார் தேசிய நெடுஞ்சாலையில், சிலையை திறந்தவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி, மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
ஆத்துார் டி.எஸ்.பி., சத்யராஜ், பேச்சு நடத்தி, மறியலை கைவிட செய்தார். சேலம் ஏ.எஸ்.பி., சங்கர் தலைமையில், 150 போலீசார் அப்பகுதியில், பாதுகாப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.