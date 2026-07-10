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ரோட்டரி நிர்வாகிகள் தேர்வு

ரோட்டரி நிர்வாகிகள் தேர்வு

ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:12 AM

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ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:12 AM

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மேட்டூர்:மேட்டூர் டேம் சிட்டி ரோட்டரி சங்க புது நிர்வாகிகள் தேர்வு செய்யும் கூட்டம் நேற்று அதே பகுதியில் நடந்தது. அதில், 2026 - 27ம் ஆண்டுக்கு தலைவியாக செல்வி, செயலராக செந்தில்குமார், பொருளாளராக சிதம்பரம் தேர்வு செய்யப்பட்டு பொறுப்பேற்றனர்.

மாவட்ட ஆளுனர் சுரேஷ்குமார், முன்னாள் மாவட்ட ஆளுனர் நடேசன், 2025 - 26ம் ஆண்டு தலைவர் மதன்குமார் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள், உறுப்பினர்கள் பங்கேற்றனர். முன்னதாக சங்கம் சார்பில் பொது ஜனசேவா பள்ளியில், 1.25 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் உதவிகள் வழங்கப்பட்டன.

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