/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ ரோட்டரி நிர்வாகிகள் தேர்வு
ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:12 AM
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மேட்டூர்:மேட்டூர்
டேம் சிட்டி ரோட்டரி சங்க புது நிர்வாகிகள் தேர்வு செய்யும் கூட்டம்
நேற்று அதே பகுதியில் நடந்தது. அதில், 2026 - 27ம் ஆண்டுக்கு தலைவியாக
செல்வி, செயலராக செந்தில்குமார், பொருளாளராக சிதம்பரம் தேர்வு
செய்யப்பட்டு பொறுப்பேற்றனர்.
மாவட்ட ஆளுனர் சுரேஷ்குமார், முன்னாள்
மாவட்ட ஆளுனர் நடேசன், 2025 - 26ம் ஆண்டு தலைவர் மதன்குமார் உள்ளிட்ட
நிர்வாகிகள், உறுப்பினர்கள் பங்கேற்றனர். முன்னதாக சங்கம் சார்பில்
பொது ஜனசேவா பள்ளியில், 1.25 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் உதவிகள்
வழங்கப்பட்டன.