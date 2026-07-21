/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ கத்தியை காட்டி மிரட்டிய ரவுடி கைது
ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:01 AM
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சேலம்; கத்தியை காட்டி மிரட்டிய ரவுடியை போலீசார் கைது செய்தனர்.
கன்னங்குறிச்சி, சுவாமிநாதபுரம் பகுதியை சேர்ந்-தவர் சிவசக்திமுருகன், 48, இவர் ஓமலுாரில் டைலர் கடை நடத்தி வருகிறார். நேற்று காலை, கன்னங்குறிச்சி புது ஏரி அருகில் நின்று கொண்டி-ருந்த போது, பைக்கில் வந்த வாலிபர் ஒருவர் கத்தியை காட்டி மிரட்டி பணம் கேட்டுள்ளார். சத்தம் போட்டதால், அருகில் இருந்தவர்கள் ஓடி வர, பைக்கில் வந்த நபர் கொலைமிரட்டல் விடுத்து விட்டு தப்பினார்.
இதுகுறித்து சிவசக்தி முருகன் அளித்த புகார் அடிப்படையில், கன்னங்குறிச்சி போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து, சின்னதிருப்பதி, அண்ணா-சாலையை சேர்ந்த ரவுடி தீனதயாளன், 35, என்ப-வரை கைது செய்து, சிறையில் அடைத்தனர்.