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மாநகரில் சோதனை முறையில் நாளை முதல் போக்குவரத்து மாற்றம்

மாநகரில் சோதனை முறையில் நாளை முதல் போக்குவரத்து மாற்றம்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:24 AM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:24 AM

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சேலம்; சேலம் மாநகரில் நெரிசலை தவிர்க்க, நாளை முதல், சோதனை முறையில் போக்குவரத்தில் மாற்றம் செய்யப்படு கிறது. பிருந்தாவன் சாலை, அதை ஒட்டியுள்ள மருத்துவமனைகளுக்கு வரும் வாகனங்கள், ஓமலுார் பிரதான சாலையில் இருந்து, வழக்கம்போல் உள்ளே அனுமதிக்கப்-படும்.

அதேநேரம் வெளியே வரும் வாகனங்-களின் வழித்தடம் மாற்றப்பட்டுள்ளது. மருத்துவ-மனைகளில் இருந்து வெளியே வரும் வாக-னங்கள், எஸ்.கே.எஸ்., ஸ்பெஷாலிட்டி மருத்து-வமனை சாலை, 7வது குறுக்குத்தெரு, எல்.ஐ.சி., காலனி சாலை வழியே வெளியே வந்து, ஓமலுார் பிரதான சாலையை அடைய வேண்டும்.எல்.ஐ.சி., காலனி, 7வது குறுக்கு தெரு, வசந்தம் ஓட்டல் சாலை நோக்கி செல்லும் அனைத்து வாகனங்களும், எஸ்.கே.எஸ்., சந்திப்பு வழியே மட்டும் செல்ல வேண்டும். இதற்கு, எல்.ஐ.சி., காலனி சாலை ஒரு வழிப்பாதையாக மாற்றப்-பட்டுள்ளது.

பிருந்தாவன் சாலையில் இருந்து வரும் வாக-னங்கள், வலது புறம் திரும்பி, 7வது குறுக்குத்தெ-ருவில் மட்டும் செல்ல வேண்டும். இந்த வாக-னங்கள் நேரடியாக ஓமலுார் பிரதான சாலைக்கு செல்ல அனுமதி இல்லை.

இந்த போக்குவரத்து மாற்றம், சோதனை அடிப்ப-டையில் செயல்படுத்தப்படுவதால், அதன் செயல் திறன் ஆய்வு செய்யப்பட்டு, தேவைக்கு ஏற்ப நடைமுறைப்படுத்துவது குறித்து முடிவு எடுக்-கப்படும். இதற்கு மக்கள் ஒத்துழைப்பு வழங்கி, போக்கு வரத்து போலீசாரின்

அறிவுரைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என, கலெக்டர் இளம் பகவத் தெரிவித்துள்ளார்.

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