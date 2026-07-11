இன்னும் 'எல் நினோ' ஏற்படவில்லை கருத்தரங்கில் ஓய்வு விஞ்ஞானி தகவல்
இன்னும் 'எல் நினோ' ஏற்படவில்லை கருத்தரங்கில் ஓய்வு விஞ்ஞானி தகவல்
ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:26 AM
சேலம்; சேலம் அரசு கல்லுாரியில், புவியியல் துறை சார்பில், 'எல் நினோ' விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கம் நேற்று நடந்தது. முதல்வர் பிரேமலதா தலைமை வகித்தார்.
சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மைய, ஓய்வு பெற்ற விஞ்ஞானி பாலசுப்ரமணியன் பேசியதாவது:
மத்திய மற்றும் கிழக்கு வெப்பமண்டல பசிபிக் பெருங்கடலில் உள்ள மேற்பரப்பு நீர், வழக்கத்-துக்கு மாறாக, வெப்பமடைவதால் ஏற்படும் கால-நிலை மாற்றம், 'எல் நினோ' எனப்படும். தற்-போது, எல் நினோ நிகழும் பூமத்திய ரேகையின் பசிபிக் பகுதி, சிறிதளவே வெப்பமடைய தொடங்கி உள்ளது. இன்னும், எல் நினோ ஏற்பட-வில்லை. இது, 2 முதல், 7 ஆண்டுக்கு ஒருமுறை நிகழும்போது, கிழக்கு திசையில் இருந்து வீசும் காற்றை பலவீனப்படுத்துகிறது. இதனால் தென் அமெரிக்க கடற்ரையோரம் தேங்கும் வெப்ப நீர், உலகளாவிய வானிலை மாற்றத்தில் இடையூறு-களை ஏற்படுத்துகிறது. இதன் காரணமாக கடும் வெள்ளம், வறட்சி, உலகளாவிய அதிக வெப்பநி-லைக்கு வழிவகுக்கிறது.இது வழக்கமாக வசந்த காலத்தின் பின்பகுதி அல்லது கோடையின் முற்பகுதியில் தொடங்கி, நவம்பர் - ஜனவரி இடையே உச்சத்தை அடையும். 2026ல், நடுப்பகுதி முதல் பிற்பகு-திக்குள், 'எல் நினோ' உருவாகக்கூடும். இது ஒரு மிதமான நிகழ்வாக தொடங்க வாய்ப்புள்ளது. இதனால் வட மாநிங்களில் பெய்யும் தென்மேற்கு பருவமழை குறையலாம். தமிழகத்தில் மழைப்-பொழிவு இயல்பாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.