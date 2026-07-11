/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ 122 டாஸ்மாக் விற்பனையாளர் கைது
ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:27 AM
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பனமரத்துப்பட்டி; பணி நிரந்தரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கை-களை வலியுறுத்தி, சேலம் மாவட்ட டாஸ்மாக் கடை விற்பனையாளர் நலச்சங்கம் சார்பில், சந்-தியூரில் உள்ள டாஸ்மாக் மாவட்ட மேலாளர் அலுவலகத்தில் குடும்பத்துடன் குடியேறும் போராட்டத்தில், நேற்று ஈடுபடுவதாக அறிவித்தி-ருந்தனர். இதனால் நேற்று காலை, மேலாளர் அலுவலகம் முன், மல்லுார் போலீசார் பாதுகாப்-புக்கு நிறுத்தப்பட்டனர்.
அங்கு, 122 டாஸ்மாக் விற்பனையாளர்கள், சம்-பள உயர்வு உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியு-றுத்தி கோஷம் எழுப்பியபடி, மேலாளர் அலுவ-லகம் நோக்கி ஊர்வலமாக வந்தனர். அவர்களை, போலீசார் தடுத்து நிறுத்தி கைது செய்து, வாக-னத்தில் ஏற்றினர். அங்கிருந்து அழைத்துச்-சென்று, கெஜ்ஜல்நாயக்கன்பட்டியில் உள்ள சமு-தாய கூடத்தில், விற்பனையாளர்களை தங்க வைத்து இரவில் விடுவித்தனர்.