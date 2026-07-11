கனரா வங்கி கடன் திருவிழா தொடக்கம்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:29 AM
சேலம்; கனரா வங்கி சார்பில், சேலம், 5 ரோடு அருகே ஸ்ரீரத்தினவேல் ஜெயக்குமார் திருமண மண்ட-பத்தில், இரு நாட்கள் கடன் திருவிழா, நேற்று தொடங்கியது. வங்கி சேலம் மண்டல மேலாளர் அனிஷ்பாபு தலைமை வகித்தார். சிறப்பு அழைப்-பாளராக சேலம் மாநகராட்சி துணை மேயர் சார-தாதேவி, இன்ஸ்பெக்டர் கலைவாணி, துணை ஆய்வாளர் வீரம்மாள் பங்கேற்றனர். வாடிக்கை-யாளர்கள் ஏராளமானோர் பங்கேற்றனர்.
இதுகுறித்து மண்டல மேலாளர் அனிஷ்பாபு கூறி-யதாவது:வீடு, வாகன கடன்களுக்கு, இத்திருவிழாவை பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம். வீடு கடன், 7.15, வாகன கடன், 7.45 சதவீதத்தில் வழங்குகிறோம். பில்டர்ஸ் அண்ட் டெவலப்பர்ஸ் ரியல் எஸ்டேட் கம்பெனி, காப்பீடு, வாகன விற்பனை, கல்வி நிறு-வனங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு ஸ்டால்கள் இடம் பெற்றுள்ளன. பொறியாளர், பில்டர்ஸ் அண்ட் டெவலப்பர்ஸ், அரசு ஊழியர், ரியல் எஸ்டேட் துறையினர். காப்பீடு ஆலோசகர், கட்டட கலை-ஞர்கள்(ஆர்க்கிடெக்), சம்பளதாரர், வணிகர், தொழில் முனைவோர், வீடு வாங்க திட்டமிடும் குடும்பத்தினர், இத்திருவிழாவில் பயன்பெ-றலாம். வீடு, வாகனம் வாங்கும் வாடிக்கையா-ளர்கள், கல்வி கடன் பெற இருக்கும் மாணவர்கள், இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ள, கனரா வங்கி பிராந்திய அலுவலகம், சேலம் கனரா வங்கி கிளை மேலாளர்கள் தெரிவித்தனர்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
தொடர்ந்து இன்றும் கடன் திருவிழா நடக்கிறது.