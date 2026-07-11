/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/125 நாட்கள் வேலை கேட்டு மனு கொடுக்கும் போராட்டம்
ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:31 AM
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மேட்டூர்; மேச்சேரி ஒன்றிய அலுவலகம் முன், ஜனநாயக மாதர் சங்கம் சார்பில் மனு கொடுக்கும் போராட்டம் நேற்று நடந்தது.
மாவட்ட பொரு-ளாளர் பெருமா தலைமை வகித்தார். அதில் ஊராட்சிகளில் ஊரக வேலை திட்டத்தில், 125 நாட்கள் வேலை வழங்குதல்; டவுன் பஞ்சாயத்து-களிலும் ஊரக வேலை திட்டத்தை விரிவுபடுத்தல் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலி-யுறுத்தினர். மாவட்ட செயலர் தேவி, மேச்சேரி பொறுப்பாளர் சகுந்தலா உள்பட பலர் பங்கேற்-றனர். பின், 413 மனுக்கள், மேச்சேரி பி.டி.ஓ., வாசுதேவ பிரபுவிடம் வழங்கப்பட்டன.