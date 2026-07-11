/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ சேலம், நாமக்கல்லில் 4.79 டன் விதை விற்க தடை
ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:32 AM
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சேலம்; சேலம், நாமக்கல் மாவட்டங்களில், அரசு, தனி-யாருக்கு சொந்தமான, 728 விதை விற்பனை நிலையங்களில், கடந்த ஜூனில் சோதனை மேற்-கொண்டு, 373 விதை மாதிரிகள் எடுத்து பகுப்-பாய்வுக்கு அனுப்பப்பட்டன. அவற்றில், ஆத்துார், தலைவாசலில் தலா, 5, ஓமலுாரில், 4, சங்ககி-ரியில், 2, நாமக்கல், 3, திருச்செங்கோட்டில், 4 நிறுவனங்கள் என, 23 மாதிரிகள் தரமற்றது என கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
அதில், 21 நிறுவனங்கள் மீது துறை நடவடிக்கை மேற்கொண்டு, 4.79 டன் விதை விற்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் மதிப்பு, 17.42 லட்சம் ரூபாய். மீதி, 2 நிறுவனங்கள் மீது, நீதிமன்றத்தில் குற்றவியல் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட உள்ளது என, சேலம் விதை ஆய்வு துணை இயக்குனர் சித்ரா தெரிவித்தார்.