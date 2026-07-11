'சுயமரியாதை ஜோடி தஞ்சம்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:37 AM
ஆத்துார்; ஆத்துார், தெற்கு உடையார்பாளையத்தை சேர்ந்த கணேசன் மகள் மோகனப்பிரியா, 21. பி.இ., படித்-துள்ளார். தலைவாசல், தேவியாக்குறிச்சி மின்-வாரிய குடியிருப்பை சேர்ந்த, டேனியல்ஜாப் மகன் மதன்ராஜ், 25. பி.சி.ஏ., படித்துள்ளார். இரு-வரும் காதலித்த நிலையில் இருவீட்டு பெற்-றோரும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.
கடந்த, 6ல் வீட்டை விட்டு வெளியேறி, 9ல், சென்னையில் சுயமரியாதை திருமணம் செய்து கொண்டனர். தொடர்ந்து நேற்று, சேலம் எஸ்.பி., அலுவலகத்துக்கு பாதுகாப்பு கேட்டு சென்றனர். அங்கிருந்த போலீசார், ஆத்துார் மகளிர் ஸ்டேஷ-னுக்கு அனுப்பினர். அங்கு இருவீட்டு பெற்-றோரை அழைத்து, போலீசார் பேச்சு நடத்தினர். மோகனப்பிரியாவின் பெற்றோர் ஏற்றுக்கொள்ள-வில்லை. இதனால் மதன்ராஜூடன், மோகனப்பிரியாவை, போலீசார் அனுப்பி வைத்தனர்.
திருமணத்தை ஏற்க மறுப்பு
ஆத்துார், தளவாய்பட்டியை சேர்ந்தவர் சுதாகர், 22. நரசிங்கபுரத்தில் உள்ள தனியார் பைக் விற்-பனை கிளை அலுவலகத்தில் மேலாளராக உள்ளார். செந்தாரப்பட்டியை சேர்ந்தவர் அஸ்-மிதா, 20. பி.எஸ்சி., கணினி அறிவியல் படித்-துள்ளார். இருவரும் காதலித்த நிலையில், வீட்டை விட்டு வெளியேறி, திருமணம் செய்து கொண்டனர். நேற்று பாதுகாப்பு கேட்டு, ஆத்துார் மகளிர் போலீசில் தஞ்சமடைந்தனர்.
இருதரப்பு பெற்றோரை அழைத்து, போலீசார் பேச்சு நடத்தினர். இருதரப்பினரும், திரும-ணத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வில்லை. இதனால் காதல் ஜோடியை, போலீசார்
அனுப்பிவைத்தனர்.