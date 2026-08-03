/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/பள்ளி நுாற்றாண்டு விழா மக்கள் சீர்வரிசை வழங்கல்
ADDED : ஆக 03, 2026 01:32 AM
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ஓமலுார்: ஓமலுார், பெரிய காடம்பட்டியில் உள்ள சிக்கம்பட்டி அரசு துவக்-கப்பள்ளி, 1926ல் தொடங்கப்பட்டது. அப்பள்ளி நுாற்றாண்டு விழா, நேற்று கொண்டாடப்பட்டது. தலைமை ஆசிரியர் பார்த்-திபன் தலைமை வகித்தார்.
கிராம மக்கள் சார்பில், டேபிள், பீரோ, சேர் ஆகியவற்றை சீர்வரி-சையாக, மேள, தாளம் முழங்க ஊர்வலமாக பள்ளிக்கு கொண்டு வந்தனர். தொடர்ந்து ஓமலுார் வட்டார கல்வி அலுவலர் வித்யா, பல்வேறு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவ, மாணவியருக்கு பரிசு வழங்கினார். மேலும் நுாற்றாண்டு கல்வெட்டு திறக்கப்-பட்டு, முன்னாள் ஆசிரியர்கள் கவுரவிக்கப்பட்டனர். மாணவ, மாணவியரின் கலைநிகழ்ச்சியுடன் விழா நிறைவு பெற்றது.