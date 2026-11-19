‘இரட்டை சதம்’ அடித்தது சின்ன வெங்காயம் விலை
‘இரட்டை சதம்’ அடித்தது சின்ன வெங்காயம் விலை
ADDED : நவ 18, 2026 06:12 PM
ADDED : நவ 18, 2026 06:12 PM
தலைவாசல்: சாகுபடி பரப்பு குறைந்ததால், வரத்து குறைந்து, சின்ன வெங்காயம் விலை முதல்முறையாக, கிலோ, 200 ரூபாயாக உயர்ந்தது.
சேலம் மாவட்டம், தலைவாசல் தினசரி காய்கறி மார்க்கெட்டுக்கு சின்ன வெங்காயம் வரத்து, 40 சதவீதம் குறைந்துள்ளது. நேற்று முதல்தர வெங்காயம் கிலோ, 200 ரூபாய் வரை விற்பனையானது.
காய்கறி மொத்த வியாபாரி சீனிவாசன் கூறுகையில், ‘‘கடந்த ஆண்டில் சின்ன வெங்காயம் கிலோ, 10 முதல், 20 ரூபாய் வரையே விற்றது. இதனால் அதன் சாகுபடி வெகுவாக குறைந்தது. தற்போது வரத்தும் குறைத்துவிட்டது. கடந்த செப்டம்பர் முதல் கிலோ, 60 -– 70 ரூபாய்க்கு மேல் விலை உயர்ந்தது. படிப்படியாக உயர்ந்து, தற்போது கிலோ அதிகபட்சமாக, 200 ரூபாய்க்கு விற்கிறது. இதற்கு முன், 2023ல் சின்ன வெங்காயம் கிலோ, 150 -– 170 ரூபாய் வரை சென்றதே அதிகபட்சம்,’’ என்றார்.