/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ சிறப்பு வார ரயில் அறிவிப்பு
ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:19 AM
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சேலம்; சேலம் வழியே சிறப்பு வார ரயில் அறிவிக்கப்பட்-டுள்ளது. அதன்படி, தெலுங்கானா மாநிலம் சார்லபள்ளி - கொல்லம் ரயில், ஆக., 14 முதல், செப்., 4 வரை, வெள்ளிதோறும் காலை, 7:15 மணிக்கு புறப்படும். குண்டூர், தெனாலி, நெல்லுார், ரேணிகுண்டா, காட்பாடி, ஜோலார்-பேட்டை, சேலம், ஈரோடு, திருப்பூர், போத்தனுார், சேலம், திருச்சூர், கோட்டயம் வழியே, மறுநாள் மதியம், 2:00 மணிக்கு கொல்லத்தை அடையும். நள்ளிரவு, 12:35க்கு சேலம், 1:35க்கு ஈரோடு வந்து செல்லும்.
மறுமார்க்க ரயில், ஆக., 15 முதல் செப்., 5 வரை, சனிதோறும் மாலை, 5:20க்கு கொல்லத்தில் கிளம்பி, திங்கள் அதிகாலை, 12:30 மணிக்கு சார்-லபள்ளியை அடையும். ஞாயிறு அதிகாலை, 3:20க்கு ஈரோடு, 4:25க்கு சேலம் வந்து செல்லும். இத்தகவலை, சேலம் ரயில்வே கோட்ட நிர்-வாகம் தெரிவித்துள்ளது.