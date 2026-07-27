/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ பத்திரம் உள்ளிட்ட ஆவணங்கள் திருட்டு
ADDED : ஜூலை 27, 2026 12:57 AM
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சேலம்: சேலம், அரிசிபாளையம், சின்னப்ப கவுண்டர் தெருவை சேர்ந்-தவர் கதிர்வேல், 65. இவர் கடந்த 12ல், வீட்டை பூட்டிவிட்டு, கேரள மாநிலம் சென்றார். மறுநாள் மாலை வீடு திரும்பினார். அப்போது வீட்டின் மேற்கூரை பிரிக்கப்பட்டிருந்தது.
சோதனை செய்ததில், இரு சூட்கேஸ், சொத்து பத்திரம், மூல பத்-திரம், நீதிமன்ற உத்தரவு நகல் உள்ளிட்ட ஆவணங்கள் திருடு-போனது தெரிந்தது. அவர் புகார்படி, பள்ளப்பட்டி போலீசார் நேற்று முன்தினம் வழக்குப்பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.