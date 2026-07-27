/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ ஆடு திருடிய 2 பேர் கைது ஒருவர் தப்பி ஓட்டம்
ADDED : ஜூலை 27, 2026 12:58 AM
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நங்கவள்ளி: நங்கவள்ளி அருகே குட்டப்பட்டியை சேர்ந்த, விவசாயி இளங்-கோவன், 54. கடந்த, 25 நள்ளிரவு, 1:30 மணிக்கு, அவரது வீட்டில் நாய் குரைக்கும் சத்தம் கேட்க, இளங்கோவன் வெளியே வந்தார்.
அப்போது, 'ஸ்கூட்டி' மொபட்டில், 3 பேர், இரு ஆடுகளை திரு-டிக்கொண்டு செல்ல முயன்றது தெரிந்தது. இளங்கோவன் கூச்ச-லிட்டு, உறவினர்களுடன் திருடர்களை விரட்டிச்சென்றார். எல்-லைக்குட்டை பிரிவு சாலையில் சென்றபோது, திருடர்கள் மொபட்டில் இருந்து தடுமாறி விழுந்தனர்.
அப்போது ஒருவர் தப்பி ஓடிவிட்டார். ஆடுகளுடன் மற்ற இருவ-ரையும் பிடித்து விசாரித்தபோது, பெரிய சோரகையை சேர்ந்த எழிலரசன், 27, ஹரிகிருஷ்ணன், 28 என்பதும், தப்பியவர் சிவா என்பதும் தெரிந்தது. சிக்கிய இருவரையும் நங்கவள்ளி போலீசில் ஒப்படைத்தனர். அவர்களை கைது செய்த போலீசார், சிவாவை
தேடுகின்றனர்.